«Грузинская мечта» утвердила председателем экс-спикера парламента Кобахидзе

Бывшего спикера парламента Ираклия Кобахидзе утвердили на пост председателя правящей партии «Грузинская мечта». Съезд состоялся в субботу, 16 января. Ранее партию возглавлял ее основатель миллиардер Бидзина Иванишвили.

«На пост председателя партии единогласно избран Ираклий Кобахидзе. Поздравляем!» — сказал генеральный секретарь партии Каха Каладзе (цитата по «РИА Новости»).

Ираклий Кобахидзе вступил в «Грузинскую мечту» в январе 2015 года, заняв пост исполнительного секретаря. Был председателем парламента с 18 ноября 2016 года по 21 июня 2019-го.

Господин Иванишвили основал партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в 2011 году. Ранее он заявил об уходе из политики. Миллиардер заявил, что выполнил свою миссию, и решил вернуться к обычной жизни. По словам господина Иванишвили, он пришел в политику для прекращения «жестокого, бесчеловечного и недемократического режима Михаила Саакашвили» и «плавного движения страны по евроатлантическому курсу», и эти задачи были выполнены.

Подробнее об уходе господина Иванишвили из политики — в публикации “Ъ” «"Грузинская мечта" осталась без мечтателя».