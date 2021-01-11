Глава правящей партии Грузии Иванишвили уходит из политики

Основатель и председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что уходит из политики навсегда. Его партия в ноябре 2020 года снова победила на выборах и сформировала правительство.

«Я считаю, что моя миссия выполнена. Я принял решение навсегда покинуть партию и полностью отойти от ее правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию и возвращаюсь к обычной жизни, как это было до 2011 года (до основания партии.— “Ъ”)»,— говорится в письме господина Иванишвили на сайте партии.

По словам Бидзины Иванишвили, он пришел в политику в 2011 году для прекращения «жестокого, бесчеловечного и недемократического режима Михаила Саакашвили» и «плавного движения страны по евроатлантическому курсу». «В результате обе задачи были выполнены успешно — мы свергли тиранический режим без кровопролития, путем выборов, и заложили основу для восьмилетнего периода мирного и демократического развития страны»,— заявил он.

Одним из самых важных факторов, повлиявшим на решение уйти, Бидзина Иванишвили назвал свой возраст. В феврале ему исполняется 65 лет.

Господин Иванишвили основал партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в 2011 году. На тот момент он занимал 25-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России. Миллиардер отказался от российского гражданства для получения грузинского. В 2012 году «Грузинская мечта» в составе коалиции победила на парламентских выборах, а Бидзина Иванишвили стал премьер-министром. В 2013 году он подал в отставку и временно отошел от политики. В 2018 году господин Иванишвили вновь вернулся в партию и был избран председателем «Грузинской мечты».

31 октября и 21 ноября в Грузии прошли парламентские выборы. «Грузинская мечта» получила 48,15% голосов, в итоге представители партии заняли 90 депутатских мест из 150. После первого тура оппозиция заявила о несогласии с результатами выборов, в Тбилиси прошли протесты.

Подробнее о новоизбранном парламенте Грузии — в материале “Ъ” «"Русский олигарх" vs "русская оппозиция"».