Суд в Петербурге отправил экс-сенатора Сабадаша под домашний арест

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения экс-сенатору и бизнесмену Александру Сабадашу, обвиняемому в совершении 10 преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и двух преступления по п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ (незаконная легализация денежных средств в особо крупном размере).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, следствие просило продлить для Сабадаша срок содержания под стражей, мотивируя это его плохим поведением в колонии, возможностью скрыться за границей и по-прежнему неустановленным нахождением похищенных им средств. В свою очередь, сам Сабадаш просил домашний арест или залог в 1 млн рублей. Суд следствию отказал, избрав домашний арест сроком до 7 марта 2021 года.

В ноябре прошлого года Александру Сабадашу было предъявлено обвинение в хищении 458 млн руб. у АО «Таврический банк» в 2013 году, а также легализации денежных средств путем оплаты фиктивных международных контрактов по поставке пресс-форм для производства стеклянных бутылок на суммы более 189 млн и 298 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в начале 2021 года Сабадаш был этапирован из колонии в Курске в петербургское СИЗО «Кресты» в Колпино. В отношении него возбуждено еще одно уголовное дело.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Александра Сабадаша обвиняют за решеткой».