Экс-сенатор и бизнесмен Сабадаш этапирован в Петербург

Бывший сенатор от НАО и бизнесмен Александр Сабадаш, осужденный за хищение более 200 млн рублей у банка «Таврический», этапирован из колонии в Курске в петербургское СИЗО «Кресты» в Колпино. Об этом со ссылкой на источник в адвокатских кругах сообщает «Петербургский дневник».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в октябре 2017 года Смольнинский районный суд Петербурга приговорил Сабадаша к 8,5 годам лишения свободы в ИК общего режима и 100 тыс. рублей штрафа. Также по семь лет колонии и такие же штрафы получили бывшие топ-менеджеры банка «Таврический» Дмитрий Гаркуша и Сергей Сомов. При этом суд удовлетворил гражданский иск, обязав всех осужденных выплатить банку 189,52 млн руб.

Позднее стало известно, что в отношении Александра Сабадаша было возбуждено новое уголовное дело. В этот раз ему вменяют легализацию 298,9 млн руб. (ч. 4 ст. 174 УК РФ) через чешский банк.

Подробнее о деле Сабадаша — в материале «Ъ» «Безвозвратный кредит оценили реально».