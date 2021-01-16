ЕС надеется, что Россия не будет выходить из Договора по открытому небу

Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) поставит под угрозу безопасность Европы, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано. Свои опасения ранее выразили некоторые страны, среди которых Франция, Великобритания и Германия, Норвегия, Швейцария.

«Договор по открытому небу — ключевой элемент нашей архитектуры контроля над вооружениями и жизненно важная мера укрепления доверия и безопасности… Возможный выход России из Договора по открытому небу подорвет усилия по укреплению доверия и нанесет ущерб безопасности нашего континента. Мы надеемся, что Россия пересмотрит свое намерение выйти из договора»,— сказал господин Стано «Интерфаксу».

Ранее свои опасения выразили отдельные страны, в частности МИД Франции. «Франция сожалеет о намерении РФ в ближайшее время инициировать процедуру выхода из Договора по открытому небу, который является столпом архитектуры контроля над обычными вооружениями и способствует миру и безопасности на нашем континенте»,— сказал представитель ведомства журналистам (цитата по «РИА Новости»).

В пятницу, 15 января, МИД РФ объявил о намерении России покинуть Договор по открытому небу — он позволяет военным 33 стран инспектировать территорию друг друга с воздуха. Это решение стало реакцией на выход из соглашения США, а также на проблемы с согласованием условий для дальнейшего пребывания в договоре. Россия, однако, еще может пересмотреть свое решение.

Подробнее о возможном выходе из договора — в материале “Ъ” «ДОНсвидания».