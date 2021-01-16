Еще четыре заведения общепита в Петербурге закрыли за нарушения коронавирусных запретов

По итогам ночного рейда сотрудников комитетов правительства Петербурга, Роспотребнадзора и полиции в ночь на 16 января в Центральном районе города приостановлена деятельность еще четырех предприятий общественного питания, продолжавших прием посетителей в запрещенное время — с 23:00 до 06:00.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, нарушения действующего постановления были выявлены в ресторане на Невском проспекте, баре на улице Некрасова, кальянной и кафе-баре на Садовой улице, которые работали в ночное время, несмотря на запрет.

Работа этих заведений была приостановлена представителями Роспотребнадзора, помещения опечатаны. Также в указанных заведениях зафиксированы различные нарушения противоэпидемиологических мер, а в одном из них изъята алкогольная продукция, реализуемая без лицензии. Владельцам заведений грозит штраф до 300 тыс. рублей. Кроме этого, за нарушение режима повышенной готовности административные протоколы составлены в отношении 83 посетителей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с начала года за нарушение ограничительных мер в работе заведений общепита уже составлено 16 протоколов.

В Смольном напоминают, что запрет на работу баров и ресторанов в Петербурге в ночное время продолжает действовать из-за сложной эпидемической ситуацией с коронавирусом.