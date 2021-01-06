С начала года за нарушение ограничительных мер в работе заведений общепита уже составлено 16 протоколов

Сотрудники Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности продолжают вести мониторинг соблюдения ограничительных мер в Петербурге. В контрольных мероприятиях принимают участие представители комитетов по контролю за имуществом, по промышленной политике, инновациям и торговле, а также всех районных администраций города, ГУ МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, ежедневно петербургские улицы патрулируют более 20 мобильных бригад, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях. В общей сложности с начала года их уже составлено 16. Касались выявленные нарушения, прежде всего, несоблюдения ограничительных мер на предприятиях общепита. Наибольшее количество нарушений выявлено в Адмиралтейском и Центральном районах города. При этом, как отметили в Ситуационном центре, в целом ситуация с соблюдением ограничительных мер в праздничный период в Петербурге остается стабильной.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с 4 января в Петербурге вновь заработали бары, рестораны и кафе, деятельность которых постановлением городского правительства приостанавливалась с 30 декабря по 3 января. До конца новогодних каникул заведениям общепита в Петербурге разрешено принимать посетителей с 06:00 до 23:00.