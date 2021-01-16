Google объяснил блокировку YouTube-канала «Ахмата» санкциями США

Блокировка официальных YouTube-каналов футбольного клуба «Ахмат» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA) обусловлена санкциями Минфина США, сообщила компания Google, которая владеет YouTube.

«В соответствии с законодательством США Министерство финансов требует от компаний соблюдать широкий перечень ограничений в отношении юридических или физических лиц, которые были определены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) как находящиеся под санкциями. Поскольку OFAC признала их таковыми, команда Google в США приняла меры против их аккаунтов»,— сообщила компания (цитата по ТАСС).

15 января Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-каналы клуба «Ахмат» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat. В декабре 2020 года Минфин США ввел санкции против шести компаний из России за нарушения прав человека в рамках «акта Магнитского», в их числе оказались футбольный клуб «Ахмат» и фонд Ахмата Кадырова.