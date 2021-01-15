Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-каналы попавших под санкции организаций из Чечни

Все ограничения, установленные на каналы футбольного клуба «Ахмат» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA) на YouTube, должны быть сняты, сообщил Роскомнадзор. Регулятор сообщил, что направил Google письмо с требованиями снять блокировку.

Роскомнадзор утверждает, что ограничение доступа к каналам «нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств».

Минфин США ввел санкции против клуба «Ахмат», ACA и ряда других компаний и лиц из Чечни в декабре. Министерство полагает, что футбольный клуб и промоутерская компания связаны с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, внесенным в 2017 году в санкционный список за нарушения прав человека в рамках «акта Магнитского». 15 января каналы ФК «Ахмат» и ACA стали недоступны YouTube. Их владельцы назвали блокировки нелегитимными.

С сентября 2020 года Роскомнадзор требовал от Google и других зарубежных сервисов прекратить то, что регулятор называл «цензурой российских СМИ». Причинами обращений Роскомнадзора в Google, в частности, были ограничения, наложенные на документальный фильм телеканала «Россия 1» «Беслан. Фильм Александра Рогаткина». Также Роскомнадзор называл актом цензуры тот факт, что ролики с канала «Соловьев LIVE» Владимира Соловьева больше не попадают на вкладку «Тренды». 30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, допускающего цензуру российских СМИ.

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Депутаты нашли цензуру в чужом интернете».