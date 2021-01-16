На Украине вступило в силу требование об использовании госязыка в сфере услуг

На Украине с 16 января начинает действовать норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания. Норма закреплена в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Все поставщики услуг должны обслуживать клиентов и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. Использовать другой язык можно, если об этом попросит потребитель и этот язык окажется «приемлемым для обеих сторон». Информация в письменном виде, представленная в заведениях, может дублироваться на другом языке.

Ранее Верховный суд Украины постановил, что президент страны Владимир Зеленский во время исполнения своих обязанностей должен говорить на украинском, а не на русском языке. Суд вынес это решение после иска одного из граждан. Закон об украинском языке в мае 2019 года подписал бывший президент Украины Петр Порошенко.

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Закон о языке вступил в бессилие».