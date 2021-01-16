Роспотребнадзор сообщил о сохранении иммунитета после COVID-19 до пяти месяцев

По данным предварительных исследований, иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется от трех до пяти месяцев, при этом снижаться он начинает уже после третьего месяца, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

«После переболевания иммунитет держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить. Даже после третьего месяца мы видим снижение уровня иммунитета»,— сказал господин Акимкин на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами (цитата по ТАСС).

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан допустила, что в текущем году человечество еще не успеет выработать коллективный иммунитет к коронавирусу. По данным ВОЗ, чтобы остановить вирус, нужно вакцинировать 60–70% населения мира. В России выявлено более 3,5 млн случаев заражения, в мире — 93,4 млн. Массовая вакцинация в России начнется 18 января.