ВОЗ: человечество не сможет выработать в 2021 году коллективный иммунитет к COVID-19

Несмотря на начало во многих странах мира масштабных программ по вакцинации населения от коронавируса COVID-19, в 2021 году мир еще не сможет достичь коллективной иммунизации. По мнению главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумьи Сваминатан, в этом году в некоторых странах будут оставаться незащищенные люди.

«Даже теперь, когда вакцины начали защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного или коллективного иммунитета в 2021 году»,— сказал эксперт журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Госпожа Сваминатан добавила, что отдельные группы вакцинированных в небольшом количестве стран не смогут обеспечить безопасность от вируса всего человечества в целом. Поэтому она напомнила о необходимости соблюдения санитарных мер.

Масштабная вакцинация началась в мире во второй половине декабря 2020 года. В начале января 2021 года генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал богатые страны за «вакцинный национализм» в условиях пандемии. По его мнению, некоторые богатые страны соперничали при закупке вакцин для собственного населения, не рассматривая такой возможности для бедных стран. По последним данным, COVID-19 заразились более 90 млн жителей планеты, боле 1,9 млн умерли.

О мировой борьбе с вирусом — в материале “Ъ” «Вакцина в подарок».