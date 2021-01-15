ООН: Россия вошла в пятерку стран с самым высоким числом мигрантов в мире

Россия в 2020 году оказалась на четвертом месте среди стран с самым большим числом мигрантов, говорится в докладе Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

«В 2020 году две трети всех международных мигрантов жили всего в 20 странах. США остаются главным направлением для международных мигрантов, в 2020 году там насчитывается 51 млн мигрантов, что составляет 18% от общего их числа в мире»,— говорится в документе.

Второе место по числу мигрантов занимает Германия — около 16 млн. За ней следуют Саудовская Аравия (13 млн мигрантов), Россия (12 млн) и Великобритания (9 млн).

Напомним, в декабре власти Москвы выступили за замену двухнедельного карантина при въезде трудовых мигрантов в Россию на ПЦР-тестирование. Кроме того, Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к правительству с просьбой разрешить высокопрофессиональным иностранным работникам многократно въезжать в страну и оформлять электронное продление виз. Минстрой из-за нехватки рабочих предложил организовать ввоз строителей в Россию.

Подробнее об инициативе — в материале “Ъ” «Мигрантов ждут на трудовой родине».