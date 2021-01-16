Тихая гавань консерватизма

В пятницу на Гайдаровском форуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов и глава Минэкономики Максим Решетников сообща защищали традиционную антикризисную денежно-кредитную и бюджетную политику, к которой российское правительство прибегло в ходе противостояния пандемии. Они фактически призвали своих зарубежных коллег следовать примеру России, которая планирует скорейшее возвращение к консервативной политике — о чем, по словам Антона Силуанова, другие страны «особо не задумываются». Глава Счетной палаты Алексей Кудрин однако предостерег — расслабляться российским властям пока рано, на фоне ожиданий третьей волны пандемии наступивший год может оказаться не менее сложным, чем минувший.

Во второй, финальный день Гайдаровского форума главы ЦБ, Минфина и Минэкономики на сессии «Непростой разговор об экономическом росте» выступили единым фронтом в защиту «традиционной» антикризисной политики, которую в минувшем году проводило российское правительство. И за которую, как признали участники дискуссии, оно не раз подвергалось критике. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что с экономической точки зрения пандемия была интересна тем, что Банк России впервые проводил контрциклическую политику — понижая ставки, а Минфин потратил большой объем ранее накопленных ресурсов. По ее мнению, пространство для продолжения такой политики в случае ухудшения ситуации еще есть, однако ресурсы уже надо восстанавливать на случай последующих кризисов.

После периода смягчения 2020 года, поддержал председателя ЦБ глава Минфина Антон Силуанов, надо возвращаться «на нормальные рельсы». Он напомнил, что правительство намерено перейти к обычной бюджетной политике к 2022 году (в частности, к бюджетному правилу, от которого пришлось отойти, наращивая расходы на поддержку пострадавших от пандемии отраслей). В других же странах, отметил министр, о нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики (ДКП) «особо не задумываются» — и российские власти это обстоятельство «сильно напрягает», поскольку национальная экономика сильно зависит от ситуации в мире.

Эти опасения связаны прежде всего с нетрадиционной ДКП — страны, которые используют ее, по выражению Эльвиры Набиуллиной, «каждый раз тестируют новый рубеж». Антон Силуанов заметил, что зарубежные партнеры «чересчур легко» относились к ДКП, наращивая госдолг — и уйти от такой политики будет довольно тяжело, поскольку за «денежную накачку» придется заплатить гражданам либо повышением налогов, либо сокращением гострат.

По словам госпожи Набиуллиной, расплачиваться приходится уже сейчас — низкими производительностью труда и темпами роста. Глава Минэкономики Максим Решетников отметил, что уже наметилась тенденция по разгону мировой инфляции — в качестве примера он привел рост мировых цен на пшеницу на 10% за последний месяц.

В защиту антикризисного курса российского правительства в пятницу высказался и глава Счетной палаты Алексей Кудрин — на брифинге в рамках форума. Он заявил, что падение ВВП России оказалось меньшим, «чем все прогнозисты говорили» (включая его самого) — благодаря, в частности, тому, что власти исходили из традиционных моделей борьбы с кризисом. Впрочем, его оценка действий Белого дома в целом была скорее удовлетворительной, чем положительной — кабмин «минимально справляется с тем, что требовалось во время такого кризиса». По словам господина Кудрина, с учетом имеющихся ресурсов стоит оказать более массивную поддержку населению и бизнесу. Наступивший год, полагает глава Счетной палаты, будет довольно сложным. На фоне ожиданий третьей волны пандемии «расслабиться не удастся и благоприятного режима не будет», поэтому нужно как продлевать действующие меры поддержки, так и делать «дополнительные шаги в стратегии борьбы с кризисом». Отметим, что о дополнительной поддержке чиновники в пятницу не говорили, признавая, впрочем, что без повышения доходов граждан президентская задача обеспечения темпов экономического роста в России в 3% в год невыполнима.

Евгения Крючкова