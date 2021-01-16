Доска по родине

Несмотря на кризис из-за пандемии COVID-19, крупные сети товаров для дома и ремонта увеличили продажи по итогам 2020 года. Оборот некоторых игроков вырос более чем на 20% за счет спроса со стороны конечных покупателей, которые в условиях ограничений на путешествия и развлечения занялись обустройством жилья. С другой стороны, участники рынка отмечают падение продаж в профессиональном сегменте.

Крупные продавцы товаров для дома и ремонтов зафиксировали рост оборотов в 2020 году. Так, выручка СТД «Петрович» (управляет 20 центрами в Москве, Санкт-Петербурге и др.) увеличилась на 23,7%, до 73,5 млрд руб., без учета НДС год к году, сообщили в компании. Оборот Leroy Merlin (включает более 110 магазинов) за 2020 год вырос на 6%, рассказал представитель сети. Продажи в абсолютных цифрах Leroy Merlin не раскрывает. По данным Kartoteka.ru, в 2019 году ООО «Леруа Мерлен Восток» получило 311,5 млрд руб. выручки. Таким образом, по итогам прошлого года показатель мог превысить 330 млрд руб.

Как отмечает гендиректор СТД «Петрович» Евгений Мовчан, введение ограничений в связи с COVID-19 весной привело к тому, что потребители начали активно обустраивать жилье.

При этом магазины товаров для дома и ремонта смогли продолжать работу в ограниченном или полном формате. Так, Shopping Index (количество покупателей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) магазинов DIY в Москве вышел на докризисный уровень уже в конце июня — начале июля, подсчитывали в Watcom Group (см. “Ъ” от 13 июля 2020 года). Сегмент был поддержан в том числе из-за перераспределения спроса и сокращения расходов на путешествия и отдых. Стоимость ремонта в 2020 году также увеличилась. По подсчетам СТД «Петрович» и Infoline, средние затраты в крупнейших городах за год выросли на 5,6%. В Москве средняя стоимость ремонта в третьем квартале была 5,9 тыс. руб. за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге — 6,5 тыс. руб. за 1 кв. м.

Ситуация также ожидаемо вызвала резкий рост онлайн-заказов в сегменте. Так, у «Петровича» число доставок за 2020 год увеличилось на 30%, примерно до 3 млн единиц. А доля онлайн-канала в Москве в структуре выручки увеличилась на 97%, до 60%. У Leroy Merlin общая доля онлайн-продаж выросла с 3–4% в начале года до 9% в декабре.

По словам представителя сети, в первую неделю введения ограничений сеть переформатировала обычные офлайн-магазины в режим работы dark store (только на доставку), увеличила мощности по обработке заказов, усилила логистические мощности, включая привлечение новых партнеров.

Leroy Merlin также сфокусировал формат работы центров исполнения заказов на мелкогабаритные товары, рассказывает представитель сети.

По словам Евгения Мовчана, основным драйвером рынка в 2020 году стали конечные покупатели, тогда как профессиональный сегмент, прорабы, серьезно пострадал, и в этом канале сеть еще ждет восстановления спроса, как и в оптовом направлении. По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, к снижению спроса на услуги строительных бригад, работающих на небольших объектах, привели те же ограничения на перемещения, меры безопасности и массовый перевод на дистанционный формат работы в самом начале сезона.

Оптовая торговля стройматериалами, указывает эксперт, напротив, росла на фоне увеличения популярности квартир с отделкой.

По данным «Метриум», в прошлом году доля квартир с отделкой (финишная и white box) выросла с 70,5% до 74,6%. Но, напоминает господин Бурмистров, застройщики закупаются непосредственно у производителей. В целом, по предварительным оценкам Infoline, по итогам прошлого года российский рынок DIY и товаров для дома сократился на 3–4%, до 1,7 трлн руб. год к году.

В 2021 году поддержку рынку может оказать программа льготной ипотеки, благодаря которой увеличились продажи жилья в новостройках. По данным ЦИАН, в 2020 году в Москве было заключено 82,2 тыс. договоров долевого участия, что на 5,4% больше, чем годом ранее.

Никита Щуренков