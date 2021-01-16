Доска по родине

Несмотря на кризис из-за пандемии COVID-19, крупные сети товаров для дома и ремонта увеличили продажи по итогам 2020 года. Оборот некоторых игроков вырос более чем на 20% за счет спроса со стороны конечных покупателей, которые в условиях ограничений на путешествия и развлечения занялись обустройством жилья. С другой стороны, участники рынка отмечают падение продаж в профессиональном сегменте.
Крупные продавцы товаров для дома и ремонтов зафиксировали рост оборотов в 2020 году. Так, выручка СТД «Петрович» (управляет 20 центрами в Москве, Санкт-Петербурге и др.) увеличилась на 23,7%, до 73,5 млрд руб., без учета НДС год к году, сообщили в компании. Оборот Leroy Merlin (включает более 110 магазинов) за 2020 год вырос на 6%, рассказал представитель сети. Продажи в абсолютных цифрах Leroy Merlin не раскрывает. По данным Kartoteka.ru, в 2019 году ООО «Леруа Мерлен Восток» получило 311,5 млрд руб. выручки. Таким образом, по итогам прошлого года показатель мог превысить 330 млрд руб.
При этом магазины товаров для дома и ремонта смогли продолжать работу в ограниченном или полном формате. Так, Shopping Index (количество покупателей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) магазинов DIY в Москве вышел на докризисный уровень уже в конце июня — начале июля, подсчитывали в Watcom Group (см. “Ъ” от 13 июля 2020 года). Сегмент был поддержан в том числе из-за перераспределения спроса и сокращения расходов на путешествия и отдых. Стоимость ремонта в 2020 году также увеличилась. По подсчетам СТД «Петрович» и Infoline, средние затраты в крупнейших городах за год выросли на 5,6%. В Москве средняя стоимость ремонта в третьем квартале была 5,9 тыс. руб. за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге — 6,5 тыс. руб. за 1 кв. м.
Ситуация также ожидаемо вызвала резкий рост онлайн-заказов в сегменте. Так, у «Петровича» число доставок за 2020 год увеличилось на 30%, примерно до 3 млн единиц. А доля онлайн-канала в Москве в структуре выручки увеличилась на 97%, до 60%. У Leroy Merlin общая доля онлайн-продаж выросла с 3–4% в начале года до 9% в декабре.
Leroy Merlin также сфокусировал формат работы центров исполнения заказов на мелкогабаритные товары, рассказывает представитель сети.
По словам Евгения Мовчана, основным драйвером рынка в 2020 году стали конечные покупатели, тогда как профессиональный сегмент, прорабы, серьезно пострадал, и в этом канале сеть еще ждет восстановления спроса, как и в оптовом направлении. По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, к снижению спроса на услуги строительных бригад, работающих на небольших объектах, привели те же ограничения на перемещения, меры безопасности и массовый перевод на дистанционный формат работы в самом начале сезона.
По данным «Метриум», в прошлом году доля квартир с отделкой (финишная и white box) выросла с 70,5% до 74,6%. Но, напоминает господин Бурмистров, застройщики закупаются непосредственно у производителей. В целом, по предварительным оценкам Infoline, по итогам прошлого года российский рынок DIY и товаров для дома сократился на 3–4%, до 1,7 трлн руб. год к году.
В 2021 году поддержку рынку может оказать программа льготной ипотеки, благодаря которой увеличились продажи жилья в новостройках. По данным ЦИАН, в 2020 году в Москве было заключено 82,2 тыс. договоров долевого участия, что на 5,4% больше, чем годом ранее.