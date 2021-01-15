Институт эпидемиологии разработал экспресс-тест на COVID-19 с результатом через час

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора разработал тест-систему для определения COVID-19, которая позволяет получить результат в срок от 60 до 90 минут, сообщил директор института Василий Акимкин.

«Наши специалисты совместно со специалистами из других институтов разработали практически и опробовали такой тест, который позволяет сократить время исследования. Время детекции (обнаружения вируса.— “Ъ”) составляет от 60 до 90 минут»,— сказал Василий Акимкин на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой (цитата по «Интерфаксу»).

В декабре директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что организация разработала экспресс-тест-систему, благодаря которой можно выявить антитела к коронавирусу у привившихся от COVID-19. Тест выявляет антитела за 18 минут.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в середине декабря 2020 года. 13 января 2021 года президент Владимир Путин поручил в ближайшем время перейти к массовой вакцинации. Она начнется в понедельник, 18 января.

О готовности страны к массовой вакцинации — в материале “Ъ” «О, где же ты, шприц?».