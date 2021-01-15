В Краснодаре за 75 млн рублей продают часть торговых площадей в Доме книги на улице Красной

В Краснодаре выставили на продажу часть торговых помещений, расположенных в Доме книги на ул. Красной. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Согласно ему, за 75 млн руб. планируется продать помещения на первом (367,4 кв.м) и втором (242,7 кв.м) этажах, а также склад (34,4 кв.м), расположенный в подвале. Помещения будут проданы вместе с договорами аренды занимаемых площадей.

Как рассказал "Ъ-Кубань" автор объявления Давид Садеи, торговые площади, выставленные на продажу, находятся в частной собственности, но речь не идет о продаже всего здания, как об этом написали в социальных сетях и некоторых СМИ. «Мы продаем торговые помещения на первом и втором этажах, которые находятся у нас в собственности. Но мы не являемся собственниками всего Дома книги», - отметил собеседник.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", 100% долей в уставном капитале НАО «Краснодарский Дом книги» владеет Департамент имущественных отношений Краснодарского края. Выручка общества в 2019 году составила 16,8 млн руб., чистая прибыль - 509 тыс. руб.

Руководитель отдела развития НАО «Краснодарский Дом книги» Наталья (фамилию назвать отказалась) подтвердила, что информация о продаже Дома книги не соответствует действительности, однако отказалась от дальнейших комментариев.

Здание Краснодарского дома книги было построено в 1977 году в стиле структурализма по проекту архитектора Альберта Якименко. Помимо основной функции — универсального книжного магазина, краснодарский Дом книги выполнял роль культурного центра. В 1981 году здание было признано памятником архитектуры.

В 1996 году книготорговое предприятие «Краснодарский Дом книги» ликвидировали. Спор о правах собственности на здание продолжался несколько лет. В итоге в 1999 году было создано ГУП «Краснодарский краевой государственный Дом книги».

В настоящее время в отделах магазина торгуют книгами, ювелирными изделиями, сувенирами и раритетными вещами, кроме того, есть выставочный зал.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в ноябре 2020 года на продажу выставили недострой, расположенный в парке 30-летия Победы, известный как «замок». Собственник оценил здание в 495 млн руб.

Наталья Решетняк