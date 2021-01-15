Губернатор пообещал частным перевозчикам заменить их на государственных в случае неисполнения обязательств

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, сославшись на жалобы граждан, раскритиковал работу общественного транспорта Ульяновска, отметив на своей странице в Facebook, что не видит «системных действий по исправлению ситуации от городских и областных властей». «Я не вижу сейчас четко отлаженной работы по этому направлению. Эту чиновничью глухоту надо лечить. Если нужны более жесткие меры, давайте их применять. Если частный перевозчик не хочет работать честно, то нужно прощаться с ним, заменять на государственный транспорт», – подчеркнул глава региона.

Как пояснили “Ъ-Волга” в управлении дорожного хозяйства и транспорта мэрии Ульяновска, в четверг было зафиксировано два случая нарушений графиков работы частных перевозчиков – по 59 и 84 маршрутам. Это было связано как с невыходом на маршрут автобусов (из-за болезней водителей на 59 маршруте не вышло на линию семь транспортных средств), так и с заторами на дорогах.

В региональном Транспортном экспертном совете отмечают, что срывы графиков движения во многим связаны с плохим состоянием городских дорог в период снежных заносов. «В связи со снегопадами дороги даже в центре города заужены и фактически потеряли по одной полосе, что ведет к дополнительным заторам, а на окраинах, на межквартальных дорогах, откуда именно частные перевозчики вывозят ульяновцев в центр, в утренние часы никто не убирает снег, отчего и возникают дополнительные проблемы в движении», – сказал “Ъ-Волга” руководитель совета Виктор Сидоренко. Он также заметил, что не уверен в эффективности государственного общественного транспорта, «который, несмотря на субсидии, занимает лишь небольшую долю перевозок», и считает, что проблему «необходимо решать комплексно».

Всего общий парк частных перевозчиков Ульяновска составляет около 900 автобусов, в настоящее время на маршрутах работает около 600 машин. От АО «ПАТП-1» (акции в собственности региона и муниципалитета) на маршруты выходит около 50 автобусов средней вместимости.

Сергей Титов, Ульяновск