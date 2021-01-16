Что было дальше с британскими военачальниками и американским руководством

Генерал-майор Роберт Росс был убит 12 сентября 1814 года на подступах к Балтимору. Снайпером, который застрелил британского генерала, мог быть Дэниел Уэллс или Генри Маккомас. Оба погибли при обороне Балтимора, оба ранее участвовали в битве при Бладенсберге. В 1858 году останки героев были торжественно перезахоронены на площади Эшленд в Балтиморе, в 1873-м на их могиле был воздвигнут памятник.

Контр-адмирал Джордж Коберн в январе 1815 года, за месяц до окончания англо-американской войны, стал рыцарем-командором ордена Бани. В августе того же года он сопровождал пленного Наполеона в ссылку на остров Святой Елены. В 1818-м он был произведен в рыцари Большого Креста ордена Бани, в 1819-м стал вице-адмиралом. Он неоднократно избирался в парламент и занимал высокие государственные должности. Именем Коберна названы острова на побережье Австралии и в Антарктиде, мыс и залив в Канаде.

Сэр Александр Кокрейн дослужился до адмирала.

Военный министр Джон Армстронг после сожжения Вашингтона был вынужден под давлением президента выйти в отставку. Он удалился в свое поместье и до конца жизни занимался литературным творчеством.

Бригадный генерал Уильям Уиндер после окончания англо-американской войны стал адвокатом.

Президент Джеймс Мэдисон вернулся в Вашингтон 27 августа 1814 года, его супруга Долли — 28 августа. Так как президентский дом был разрушен, чета поселилась у Анны Каттс. Но уже 8 сентября Мэдисоны переехали в дом, арендованный на полгода за $500 у полковника Джона Тейло III. В так называемом Восьмиугольном доме (Octagon-house) 17 февраля 1815 года президент Мэдисон окончательно подписал ратифицированный накануне Сенатом мирный Гентский договор, завершивший англо-американскую войну. Затем президент с супругой переехали в комплекс зданий Seven Buildings, а по окончании президентского срока в 1817 году поселились в своем поместье в Монпелье.