Под наблюдением из-за COVID-19 в Петербурге находятся почти 70 тыс. человек

По состоянию на вечер 15 января количество пациентов, находящихся под наблюдением из-за подтвержденного лабораторным методом COVID-19, в Петербурге составляет 69 804 человека. За медицинской помощью за последние сутки в городе обратились 3274 больных коронавирусом. В больницах остаются 4558 человек, 65 246 — лечатся амбулаторно. Количество госпитализаций за сутки достигло 750. Такие данные приводятся в очередной ежедневной информационной справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге.

При этом в ближайшие дни в Смольном ожидают роста распространения инфекции и, следовательно, увеличения количества госпитализаций пациентов с коронавирусом и пневмониями. Отсутствие отчетливой тенденции синхронного роста всех показателей распространения инфекции связано с тем, что еще не прошли 7-8 дней среднего инкубационного периода заболевания с момента окончания праздников, уточняют эксперты.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Роспотребнадзоре назвали условия для снятия коронавирусных ограничений в Петербурге.