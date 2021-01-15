Минтруд сообщил о снижении безработицы

Численность официально зарегистрированных безработных россиян к 15 января составляет 2,7 млн человек, сообщил Минтруд. В декабре минувшего года на учете в качестве безработных состояло более 3,1 млн человек.

«По оперативным данным, в службах занятости на 15 января 2021 года официально зарегистрировано 2,706 млн безработных граждан»,— передает ТАСС сообщение министерства. Официальная безработица снижается с сентября 2020 года: тогда на биржах труда, по данным Минтруда, было зарегистрировано 3,7 млн человек.

31 декабря премьер-министр Михаил Мишустин на три месяца продлил временные правила регистрации безработицы, введенные из-за пандемии коронавируса. Правила касаются признаков, по которым человеку могут отказать в повторной постановке на учет и выплате пособия по безработице.

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