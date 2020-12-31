Правительство продлило до 31 марта временные правила регистрации безработных

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил на три месяца временные правила регистрации безработных и выплаты им социальных пособий. Кроме того, регионам рекомендовано продлить дистанционный формат работы служб занятости.

Согласно постановлению на портале правовой информации, временные правила регистрации безработных продлеваются до 31 марта 2021 года. В документе уточняется, что безработным могут не признавать, если:

человек отказался от двух вариантов подходящей работы, в том числе временной, в течение 10 дней с момента постановки на учет;

человек, трудоустраивающийся впервые, дважды отказался от профподготовки или от предложенной работы, а также если дважды отказывался от собеседования;

предоставленные в электронном заявлении данные окажутся недостоверными.

Пособие по безработице перестают выплачивать, если человек больше месяца не контактирует с центром занятости без уважительной причины.

Минэкономики ранее заявило о стабилизации ситуации с безработицей в России. По данным Росстата, в ноябре безработица снизилась до 6,1%. 17 декабря президент Владимир Путин сказал на большой пресс-конференции, что уровень безработицы вырос до 6,3%, но государство принимает меры для сохранения рабочих мест.

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