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Глава Росрыболовства может лишиться поста замглавы Минсельхоза

Минсельхоз намерен лишить руководителя Росрыболовства поста заместителя министра. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.

«Федеральное агентство по рыболовству возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством Российской Федерации по представлению министра сельского хозяйства»,— указано в предлагаемой редакции постановления о Росрыболовстве. В действующей версии перед словом «руководитель» стоит «заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации».

Минсельхозу подведомственны Росрыболовство и Россельхознадзор. В настоящее время должность главы Минсельхоза занимает Дмитрий Патрушев. Глава Росрыболовства Илья Шестаков — один из девяти заместителей главы Минсельхоза. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт не занимает должность замглавы министерства.

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