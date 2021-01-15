В Роспотребнадзоре назвали условия для снятия ограничений в Петербурге

Начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия назвала условия, при которых коронавирусные ограничения в Петербурге могут быть сняты. По ее словам, необходимо, чтобы уровень заболеваемости был на низком уровне в течение недели–двух без тенденции к росту. Так, как было в июле – августе.

При этом госпожа Чхинджерия допустила введение новых ограничений. Их необходимость будет понятна в течение ближайших двух недель, в зависимости от того, как новогодние праздники скажутся на заболеваемости, пишет «Интерфакс».

Ранее председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал, что ситуация с распространением коронавируса в Петербурге схожа с той, которая наблюдалась в мае пошлого года.