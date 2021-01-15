В Геленджике от COVID-19 с начала вакцинации привились 265 человек

Российскую вакцину «Спутник-V» в Геленджике с начала прививочной кампании получили 265 человек. Об этом “Ъ-Кубань” рассказала и.о. главного врача городской поликлиники Геленджика Любовь Кравцунова.

Новая партия вакцины – 130 доз – пришла в Геленджик накануне, 14 января 2021 года. За сутки прививку поставили 10 человек.

«Прийти и сделать вакцину сразу – вряд ли так получится, потому что есть некоторые ограничения по вакцинированию. Флакон рассчитан на пять человек. После вскрытия он должен быть использован в течение короткого времени, так как вакцина заморожена. Перед вакцинацией она размораживается и повторному замораживанию не подлежит», - рассказала она.

Медик уточнила, что получить прививку от коронавируса может любой желающий, достигший 18 лет и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. Прививка делается двукратно с интервалом 21 день.

«Вакцинация от коронавирусной инфекции проходит хорошо, с жалобами на плохое самочувствие еще никто не обращался», - отметила Любовь Кравцунова.

Как писал “Ъ-Кубань” ранее, в соответствии с федеральным планом до февраля 2021 года Краснодарский край получит более 200 тыс. доз вакцины от коронавируса. С осени 2020 года по 13 января 2021 года в регион поставлено около 19 тыс. доз вакцины от COVID-19.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 194 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 30 572 человек.

Елена Зуева