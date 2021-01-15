На Кубани 194 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Краснодарском крае зарегистрировано 194 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 30 572. Выздоровели за сутки 183 человек (за все время 20 899), умерли с коронавирусом 18 пациентов (за все время – 1161), сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации.

В Республике Адыгея 68 новых случаев коронавируса. За время пандемии общее число заболевших достигло 12 146 человек. Выздоровели 87 человек (за все время 10 138), ни одного летального случая не зарегистрировано (за все время – 104 человека).

За последние сутки в России 24 715 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. В том числе выявлено активно 3258(13,2%) без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 3 520 531 случай (+0,7%) в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 555 смертей (за весь период по России умерло 64 495 человек). За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 636 человек (за весь период – 2 909 680).

Дмитрий Михеенко