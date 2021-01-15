Pfizer временно сократит поставки вакцины в Европу

Компания Pfizer со следующей недели временно сокращает поставки вакцины от коронавируса в Европу, сообщается на сайте Института общественного здравоохранения Норвегии.

Снижение поставок объясняется модернизацией производственных мощностей. «В институте уже создан запас вакцины на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, и пока будет использоваться он. Сейчас не ясно, сколько времени потребуется Pfizer, чтобы вернуться к максимальной производительности»,— говорится в сообщении.

Нидерландский телеканал NOS сообщал, что около ста человек в Нидерландах заявили о побочных эффектах после получения вакцины от коронавируса компании Pfizer. Также 14 января стало известно, что в Европе скончались больше 30 пожилых людей, привитых вакциной Pfizer.

Подробнее о проблемах — в материале “Ъ FM” «Вакцинация в Европе стартовала небезупречно».