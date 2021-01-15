Для создания газохимического кластера на Ямале потребуется до 5 трлн рублей инвестиций

Предполагаемые инвестиции в создание газохимического кластера в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) составят от 3 до 5 трлн руб., заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов на Гайдаровском форуме. По его словам, значительная часть средств пойдет на приобретение отечественного оборудования.

Согласованные решения по созданию кластера появятся весной 2021 года. «Есть все основания полагать, что у нас получится сложить этот проект, который станет определяющим для развития нашего региона на ближайшие десятилетия»,— подчеркнул господин Артюхов.

Напомним, в декабре 2020 года вице-премьер Александр Новак на совещании по вопросам развития нефтегазохимии с участием президента Владимира Путина заявил, что правительство России прорабатывает перспективу создания газохимического комплекса на территории Ямала. На базе Минэнерго РФ была создана специальная рабочая группа по этому вопросу.

По словам господина Новака, реализация проекта привлечет 2 трлн руб., приведет к созданию более 22 тыс. рабочих мест и обеспечит прирост несырьевого и неэнергетического экспорта более чем на 125 млрд руб. в год.

Михаил Мананников