15 января завершилось ралли «Дакар—2021». Гонка, проходившая в Саудовской Аравии, закончилась очередным триумфом российской команды «КамАЗ-мастер» в классе грузовиков. Как прошло ралли — в фотогалерее “Ъ”.
15 января завершилось ралли «Дакар—2021». Гонка, проходившая в Саудовской Аравии, закончилась очередным триумфом российской команды «КамАЗ-мастер» в классе грузовиков. Как прошло ралли — в фотогалерее “Ъ”.
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