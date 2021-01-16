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Ралли стартовало 3 января в портовом городе Джидда. Спустя 12 дней оно завершилось там же

Фото: EPA / Vostock Photo

«Дакар—2021»

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15 января завершилось ралли «Дакар—2021». Гонка, проходившая в Саудовской Аравии, закончилась очередным триумфом российской команды «КамАЗ-мастер» в классе грузовиков. Как прошло ралли — в фотогалерее “Ъ”.


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