ФАС заявила об отсутствии оснований для роста тарифов на связь на 15%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит оснований для роста тарифов на услуги связи на 15% в 2021 году. Регулятор заявил, что примет меры антимонопольного регулирования, если обнаружит экономически необоснованное повышение цен на услуги связи.

«По результатам проведенного ведомством мониторинга по состоянию на январь 2021 года ФАС России не обнаружила оснований для роста тарифов на услуги связи на 15% в 2021 году»,— указано в сообщении на сайте регулятора.

Об ожидаемом повышении тарифов на 15-16% ранее сообщали «Ведомости» со ссылкой на руководителя агентства Content-Review Сергея Половинкова. По его мнению, в 2021 году повысятся цены на тарифы с ежемесячной платой от 500 до 900 руб., а также стоимость дополнительных услуг. Представитель Tele2 сказал изданию, что оператор не планирует пересматривать тарифы. «Мегафон» сообщил «Ведомостям», что оценивает актуальность действующих тарифов, МТС и «Вымпелком» (бренд «Билайн») отказались от комментариев.

Ранее Deloitte прогнозировала, что в ближайшие десять лет российские операторы связи потратят десятки миллиардов рублей на новое оборудования. Компания ожидает, что операторы будут закупать оборудование с открытым интерфейсом (Open Radio Access Network, OpenRAN), в том числе из-за требований властей по замене зарубежного оборудования.

Подробнее — в материале “Ъ” «Сети открывают интерфейс».