Сети открывают интерфейс

В ближайшие десять лет доля оборудования с открытым интерфейсом (Open Radio Access Network, OpenRAN) в сетях российских операторов связи может достигнуть 80%, а затраты на него составят десятки миллиардов рублей, прогнозирует Deloitte. Инвестиции потребуются в связи с требованиями властей по замене зарубежного оборудования Huawei, Nokia, Ericsson и ZTE на отечественное. Часть операторов считают прогнозы завышенными и пока не готовы тратиться на замену действующего оборудования.

Доля телеком-оборудования с открытым интерфейсом на сетях российских операторов связи может достигнуть 80% в ближайшие десять лет, а общая емкость этого рынка превысит десятки миллиардов рублей, следует из прогноза Deloitte, с которым ознакомился “Ъ”. Стимулировать появление оборудования OpenRAN будут требования властей по замене зарубежного оборудования для сетей нового стандарта связи 5G.

Сейчас на рынке действует проприетарная (закрытая) модель, когда поставщик делает все элементы сети и на каждом участке стоит оборудование только одного вендора. В результате рынок оказался поделен между пятью крупнейшими игроками: Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE и Samsung, которые в совокупности заняли более 95% поставок. Оборудование OpenRAN в российских сетях связи почти не используется. Его принцип предполагает конструирование сети из типовых элементов, соединенных стандартными интерфейсами, поясняет партнер и руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга. Такой подход, по его словам, позволит выйти на рынок новым производителям.

Обязать операторов связи строить сети 5G на оборудовании с открытым интерфейсом предлагала АНО «Телекоммуникационные технологии» (создана группой «Элемент», «Ростелекомом» и «Ростехом», объединяет 25 компаний), сообщал “Ъ” 5 октября 2020 года. Там предлагали бесплатно выделять операторам новые частоты при условии, что на них будет использоваться только российское оборудование. 19 ноября правительство утвердило «дорожную карту» развития 5G, в соответствии с которой новый стандарт должен развиваться исключительно на отечественном оборудовании.

С прогнозами Deloitte в целом соглашаются в «Сколтехе», где считают, что доля OpenRAN на российском рынке в перспективе будет варьироваться в пределах 30–80%. Ранее «Сколтех» закупил софт американской Radisys, чтобы на его основе к 2022 году производить для операторов связи российское программное обеспечение для оборудования 5G, сообщал “Ъ” 14 сентября 2020 года.

Мнения операторов связи по поводу перспектив OpenRAN расходятся. В «Вымпелкоме» прогнозы Deloitte считают завышенными. «Рынок решений OpenRAN только формируется, а сама концепция не выглядит достаточно зрелой»,— отмечают там. Аналогичной позиции придерживается «Ростелеком».

В Tele2 заинтересованы в тестировании OpenRAN и уже сотрудничают по этому направлению с Ericsson и Nokia. В МТС уверены, что интеграция OpenRAN ускорит внедрение сетей 5G и удешевит создание инфраструктуры, а также позволит локализовать в России производство телеком-оборудования. В «МегаФоне» говорят, что уже используют оборудование с открытыми интерфейсами.

У российских операторов связи нет экономического обоснования переходить на OpenRAN в горизонте 15–20 лет, скептичен старший вице-президент ZTE в России Тигран Погосян. «За 20–30 лет операторы уже инвестировали в закупки оборудования $40–60 млрд, и понесенные затраты нужно амортизировать и окупать»,— поясняет он.

К тому же работа с оборудованием OpenRAN технологически сложнее, для этого операторам потребуются профессиональные кадры, отмечает исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. В этой связи, по его мнению, пока операторам намного удобнее и дешевле работать с готовыми решениями зарубежных вендоров, с которыми у них уже сложились отношения.

Никита Королев, Юлия Тишина