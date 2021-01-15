Сергей Греков единогласно избран новым сити-менеджером Уфы

Временно исполняющий обязанности главы администрации Уфы Сергей Греков избран новым сити-менеджером. За него единогласно проголосовали все 32 депутата, присутствовавшие на заседании горсовета Уфы.

Два конкурента господина Грекова — начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Уфы Артур Гафаров и заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «ОДК-УМПО» Алексей Слепнев — не получили депутатских голосов.

Выступая перед депутатами, господин Греков пообещал развивать «интеллектуальную креативную несырьевую экономику» и сделать так, «чтобы молодые люди не уезжали из Уфы». По словам господина Грекова, власти необходимо «быть открытой» и выстраивать диалог с общественностью и бизнесом.

Сергей Греков был назначен врио главы администрации Уфы 16 декабря после смерти в октябре прошлого года сити-менеджера Ульфата Мустафина.

Господин Греков — выходец из Ишимбая, где он занимался нефтяным бизнесом. После назначения на муниципальную службу он сообщил журналистам, что передал доли в компаниях своему сыну.

Дарья Кучеренко