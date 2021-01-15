На Урале решили создать фонд помощи культуре

Арт-холдинг «Ангажемент» и министерство культуры Свердловской области обсуждают создание фонда поддержки культурных проектов в период пандемии коронавируса, рассказала на пресс-конференции глава «Ангажемента» Татьяна Самойлова. «Надеюсь, с помощью краудфандинга и чего-нибудь еще мы попробуем помочь нашей отрасли»,— сообщила госпожа Самойлова и добавила, что для сегодняшнего распределения бюджетных средств в культурные проекты требуется «особый регламент».

Напомним, за период пандемии культурные организации Екатеринбурга потеряли около 350 млн руб. Работа культурных организаций была приостановлена во время первой волны пандемии COVID-19. В сентябре они возобновили работу на условиях заполняемости залов на 50% и соблюдения противоинфекционных мер.

Арт-холдинг «Ангажемент» основан в 1998 году, он занимается организацией спектаклей, концертов и фестивалей в Екатеринбурге.

Ирина Пичурина