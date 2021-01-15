2ГИС: в новогодние праздники екатеринбуржцы посещали медцентры на 74% чаще, чем год назад

В новогодние праздники жители Екатеринбурга посещали медицинские центры на 74% чаще, чем годом ранее, следует из исследования 2ГИС. Так, Екатеринбург занял 8 место в рейтинге городов России, где сильнее всего возросло количество построений маршрутов в медицинские центры за первые десять дней января.

«Перед построением маршрутов пользователи искали в сервисе те учреждения, где можно сдать медицинские анализы. При этом в первые 10 дней января в городах-миллионниках на 4% сократилась аудитория пользователей общественного транспорта и примерно на столько же выросло число пользователей, строящих маршруты на личных или каршеринговых авто», — отметили в пресс-службе 2ГИС.

Отмечается, что количество построений маршрутов в аптеки в первые десять дней 2021 года выросло всего на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.