Планировавшийся под снос дом офицеров в Энгельсе признали памятником

Гарнизонный дом офицеров в Энгельсе стал памятником. Об этом сообщает управление по охране объектов культурного наследия Саратовской области.

Управление утвердило границы, территорию памятника и предмет охраны. Здание включено в единый госреестр объектов культурного наследия РФ.

Согласно историко-культурной экспертизе, здание построено в 1935 году как «Дом офицеров Красной Армии» при Энгельсской авиационной школе летчиков. Проект выполнил советский архитектор Иосиф (Осип) Каракис. Здание имеет архитектурную и историческую ценность: в нем формировалась 148-ая стрелковая дивизия женских авиаполков Марины Расковой, проходили сборы Дальней авиации всего СССР, здание связано с именами летчика Валерия Чкалова и советских космонавтов, в спортзале занимался первый отряд советских космонавтов, в который входили Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Герман Титов, Павел Попович и другие.

Зданию присвоена категория объекта культурного наследия регионального значения.

Отдельно отмечается, что мемориальными характеристиками обладают спортивный зал, в котором проходили физическую подготовку первые советские космонавты Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Герман Титов, Павел Попович и другие; актовый зал, где в 1965 году проходила встреча с авиаторами Юрия Гагарина; комната, где проживала Марина Раскова.

Как сообщал "Ъ-Средняя Волга", осенью 2019 года энгельсские власти намеревались снести здание, по их словам, не подлежащее сохранению, а затем его восстановить, однако этому помешали градозащитники, которых поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Марина Ковалева