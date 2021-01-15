Главу ОПГ Анохина отправили в СИЗО

Калининский районный суд Петербурга отправил под стражу ранее задержанного ФСБ Александра Анохина. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, он обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). В СИЗО он пробудет до 28 февраля.

Следствие считает, что в 2018 году обвиняемый вступил в сговор с группой лиц для вымогательства денег у двух граждан. Применяя насилие, они потребовали выплаты 2,5 млн рублей, ежемесячных выплат в размере 2 млн рублей и возврата якобы похищенных средств в размере 24 млн руб.

Напомним, что криминальный авторитет Александр Анохин был задержан сотрудниками регионального ФСБ 13 января. По данным службы, Анохин возглавлял ОПГ, «причастную к совершению разбойных нападений и вымогательств».