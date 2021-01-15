Шестерых жителей Екатеринбурга будут судить за организацию незаконной миграции более 4,8 тыс. иностранцев

Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинение по уголовному делу шести местных жителей, организовавших незаконное пребывание более 4,8 тыс. иностранцев, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, обвиняемые действовали в составе преступной группы с августа 2019 по март 2020 года. Они предоставляли в органы миграционного учета документы, позволяющие иностранцам фиктивно встать на учет по месту пребывания. В частности, ими подавались уведомления о прибытии иностранцев с адресом места проживания. При этом прибывшие не проживали по указанному адресу.

Это позволяло иностранцам получить разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации, вид на жительство, а затем гражданство. Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, обвиняемые искали клиентов в интернете через объявления о легком заработке. За оказание услуг они брали не менее 400 руб.

Участникам группировки предъявлено обвинение по п. а, ч. 2, ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Михаил Мананников