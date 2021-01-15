Режим ЧС ввели на Бору из-за отсутствия отопления в одном из микрорайонов

Локальный режим чрезвычайной ситуации ввели с 15 января на территории Борского городского округа в связи с аварией на газопроводе в микрорайоне Серебряный Бор, которая привела к отсутствию отопления в жилых домах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации округа.

Выполнить аварийный ремонт на участке газопровода поручили борскому филиалу ПАО «Газпром газораспределение НН». Сколько времени займут работы, не уточняется. В постановлении указано, что компании предстоит ежедневно отчитываться о выполненных работах.

Жители Серебряного Бора начали жаловаться на отсутствие отопления с 13 января. «В связи с сильными морозами давление газа в системе стало критическим, многие жители вынуждены были покинуть дома вместе с семьями, поскольку котлы отопления просто перестали запускаться!»-- написал житель микрорайона в Instagram-аккаунте губернатора Глеба Никитина. По его словам, проблема с отоплением в микрорайоне была давно, и местная администрация не принимала никаких действий для решения вопроса. В ответ господин Никитин сообщил, что администрация подключилась к решению вопроса.

Анастасия Еремина