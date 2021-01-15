Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов ушел в отставку

Владимир Кириллов написал заявление об увольнении с поста вице-губернатора Петербурга. Как сообщили в Смольном, заявление было подано по собственному желанию и связано с переходом на другую работу. Губернатор города Александр Беглов отставку господина Кириллова принял.

В Смольном чиновник работал с ноября 2014 года.

Напомним, что в петербургской администации Владимир Кириллов курировал работу комитета по культуре, комитета по физической культуре и спорту, управления по развитию садоводства и огородничества, комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. По данным СМИ, его новым местом работы станет СПб ГУК «Государственный музей истории Санкт Петербурга».