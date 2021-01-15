СМИ сообщили о возможном увольнении вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, курирующий в Смольном работу комитета по культуре, комитета по физической культуре и спорту, управления по развитию садоводства и огородничества, комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности может покинуть администрацию города. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на собственные источники.

По данным интернет-газеты, господин Кириллов станет директором СПб ГУК «Государственный музей истории Санкт Петербурга».

Александр Колякин, ранее возглавлявший музей, написал заявление об увольнении и со следующей недели приступает к работе в должности специального представителя губернатора Петербурга.

Господин Кириллов работал в Смольном с 2014 года.