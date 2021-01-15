Казанское танковое училище приступает к вакцинации сотрудников от COVID-19

В ближайшие дни ряд высших военных учебных заведений в Поволжье, включая Казанское танковое командное училище, приступят к вакцинации своих сотрудников от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Отмечается, что Вольский военный институт материального обеспечения в Саратовской области уже начал делать прививки преподавателям и офицерам. Первые дозы вакцины «Спутник-V» были сделаны сегодня.

Помимо Казанского танкового училища к вакцинации планируют приступить Сызранский филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» и Пензенский артиллерийский институт.

«В первую очередь иммунную дозу получают офицеры и преподаватели. Перед началом процедуры каждый пациент проходит медицинский осмотр у терапевта и при отсутствии противопоказаний получает дозу компонента нового препарата», — отметили в пресс-службе ЦВО.

"Ъ-Казань"