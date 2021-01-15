Dacia показала прототип большого кроссовера Bigster

Dacia Bigster Concept. Фото: Dacia

Dacia Bigster Concept. Фото: Dacia

Автомобиль станет первой моделью класса С в истории румынского бренда. Новинку построят на платформе CMF-B, а в качестве двигателей предложат в том числе и гибридные силовые установки.

Согласно новой стратегии развития концерна Renaulution, в рамках которой модели Dacia и Lada будут использовать одну и ту же платформу, серийный Dacia Bigster превратится в новый кроссовер Lada. Ожидается, что это будет анонсированная ранее удлиненная версия новой Lada Niva.

Напомним, премьера серийного варианта Dacia Duster и удлиненной Lada Niva нового поколения запланирована на 2025 год. Годом ранее должна появится версия новой Lada Niva со стандартной колесной базой.