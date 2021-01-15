15 января, пятница
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Dacia показала прототип большого кроссовера Bigster

Компания Dacia показала прототип большого кроссовера Bigster, серийная версия которого появится в ближайшее время.

Автомобиль станет первой моделью класса С в истории румынского бренда. Новинку построят на платформе CMF-B, а в качестве двигателей предложат в том числе и гибридные силовые установки.

Согласно новой стратегии развития концерна Renaulution, в рамках которой модели Dacia и Lada будут использовать одну и ту же платформу, серийный Dacia Bigster превратится в новый кроссовер Lada. Ожидается, что это будет анонсированная ранее удлиненная версия новой Lada Niva.

Напомним, премьера серийного варианта Dacia Duster и удлиненной Lada Niva нового поколения запланирована на 2025 год. Годом ранее должна появится версия новой Lada Niva со стандартной колесной базой.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя