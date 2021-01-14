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Фото: "АвтоВАЗ"

«АвтоВАЗ» представит новую Lada Niva в 2024 году

«АвтоВАЗ» представит новое поколение Lada Niva в 2024 году, сообщает российский автопроизводитель.

«Запуск полностью новой Niva в 2024 году ознаменует крайне важную для Lada веху в России и откроет новые горизонты для бренда», — заявил глава «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис.

Годом позже, в 2025-м, появится новый внедорожник, который будет крупнее Lada Niva. Ожидается, что им станет удлиненная версия модели, поскольку на платформе CMF-B построят два варианта автомобиля — со стандартной и увеличенной колесной базой.

Напомним, ранее стало известно, что в рамках новой стратегии развития концерна Renault Group модели Lada переведут на одну платформу с моделями румынского бренда Dacia.

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