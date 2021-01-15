Нижегородская область спишет недострои 2004-2009 годов

В правительстве Нижегородской области решили принять меры по системному сокращению объектов незавершенного строительства, которые полностью или частично финансировались за счет средств областного бюджета. Под председательством заместителя губернатора Сергея Морозова возрождена межведомственная комиссия по списанию затрат в виде незавершенных капитальных вложений в недострои.

Как пояснили в правительстве, в регионе пока выявлено шесть объектов, стройка которых замерла в 2004-2009 годах. Достроить их невозможно без нарушений градостроительного законодательства и техрегламентов. Это три незавершенных многоквартирных дома в Советском районе на улицах Ошарской, Светлогорской и Гаражном переулке, один дом на улице Голованова в Приокском районе и два объекта в Заволжье и Арзамасе (улицы Грунина и Зеленая). «Участникам строительства указанных домов в соответствии с региональным законодательством осуществляется выплата денежной компенсации при условии перехода в собственность Нижегородской области права собственности на долю в объекте незавершенного строительства, принадлежащую гражданину», – уточнили в минстрое, затруднившись назвать балансовую стоимость недостроенных домов.

После того, как областные власти выкупят доли и зарегистрируют право собственности, будет решаться судьба этих объектов. Вероятно, давно простаивающие конструкции просто снесут, освобождая земельные участки, если не получиться их как-то реализовать.

Добавим, что в Нижнем Новгороде есть еще один замороженный в середине 2000-х годов долгострой: ЖК «Социальная Инициатива» на улице Медицинской. Областные власти давно его выкупили, расселив обманутых дольщиков. Его судьба также пока не определена. В правительстве все еще не могут решить вопрос с передачей земельного участка под объектом из федеральной собственности в областную. «После регистрации права собственности данный земельный участок планируется к использованию для решения социально-значимых задач, в том числе целей жилищного строительства», – отметили в нижегородском минстрое.

Роман Кряжев