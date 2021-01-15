В Татарстане за 11 месяцев портфель ипотечных кредитов вырос на 21%

Портфель ипотечных жилищных кредитов в Татарстане за 11 месяцев 2020 года составил 257,3 млрд руб., что на 21% больше, чем за год до этого. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения – Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

Всего за январь-ноябрь татарстанцы получили 53,4 тыс. ипотечных кредитов, что на 37% больше, чем за тот же период 2019 года. Объем кредитов увеличился в полтора раза, до 115,8 млрд руб.

В ноябре татарстанцам предоставили 6,8 тыс. кредитов, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Объем выданных ссуд по сравнению с ноябрем 2019 года вырос почти вдвое, до 15,3 млрд рублей. Доля просроченной задолженности на 1 декабря составляла 0,63% от общего объема портфеля.

"Ъ-Казань"