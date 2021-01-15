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Стало известно, каких врачей не хватает в Самарской области

Среди наиболее востребованных медицинских специальностей в Самарской области  — анестезиологи-реаниматологи, неврологи, инфекционисты. Об этом стало известно из сообщения регионального правительства. 

Около 300 медиков, которые устроились на работу по дефицитным специальностям в 2020 году, получили выплаты в размере 166 тыс. руб. за счет областного бюджета. 

«С 2013 года такие выплаты получили 2426 медицинских работников, в том числе 300 человек —  в 2020 году. Столько же медработников планируется поддержать материально и в 2021 году», — отмечается в сообщении.   

Сабрина Самедова


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