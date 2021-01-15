Минторг США признал ошибочным включение «ВСМПО-Ависма» в санкционный список

Министерство торговли США признало ошибочным включение корпорации «ВСМПО-Ависма» в список «конечных военных пользователей», которые, по мнению США, сотрудничают с вооруженными силами своих государств. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ ведомства.

Из списка «конечных военных пользователей» исключается ОАО «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya Vsmpo Avisma OAO), так как это наименование дублирует другое — «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya VSMPO AVISMA), говорится в документе. Последнее наименование планировали включить в список, однако «комитет по проверке конечных пользователей решил, что корпорация не относится к конечным военным пользователям».

О том, что США планируют ввести санкции в отношении «ВСМПО-Ависма» и Каменск-Уральского металлургического завода стало известно в конце декабря. Согласно документу, опубликованному на сайте Минторга США, американские компании, которые экспортируют, реэкспортируют или передают внутри страны свою продукцию предприятиям из данного списка, должны будут получить лицензию. В ведомстве пояснили, что правительство США опасается, что технологии страны могут быть использованы Россией и Китаем для производства военной продукции.

ПАО «Корпорация “ВСМПО-Ависма”» — один из крупнейших в мире производителей титана. 65% акций принадлежит заместителю главы совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс одна акция — «Ростеху». До кризиса «ВСМПО-Ависма» обеспечивала до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% спроса AirbusGroup и 100% — Embraer. На фоне обвала авиарынка в результате пандемии корпорация столкнулась с резким падением спроса — план по выпуску товарной титановой продукции в 2020 году сокращен с 39 тыс. до 26,5 тыс. т. В январе — сентябре 2020 года корпорация получила убыток по РСБУ в размере 346,9 млн руб. За аналогичный период прошлого года корпорация отчитывалась о прибыли 16,9 млн руб.

Михаил Мананников