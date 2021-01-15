Прокуратура Югры начала проверку после пожара в деревянном общежитии

Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту пожара в деревянном двухэтажном общежитии, расположенном в седьмом микрорайоне Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ).

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, сотрудники ведомства проверят соблюдение требований противопожарного законодательства в доме. «Будет обеспечено всестороннее и тщательное выяснение причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц, контролирующих органов, дана оценка своевременности реагирования экстренных служб, а также оказанию пострадавшим гражданам»,— пояснили в прокуратуре. По итогам проверки ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Согласно информации, опубликованной на странице администрации Нефтеюганска в социальной сети «ВКонтакте», пожар произошел сегодня ночью. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 1:02. Прибывшим пожарным удалось потушить огонь в 3:21. Из огня было спасено пять человек, одной женщине оказана срочная медицинская помощь.

«В доме официально зарегистрировано 55 человек. После пожара большинство жильцов разместились у родственников и знакомых, три семьи (десять человек) пока находятся в пункте временного пребывания, который развернули в здании СОШ №4. Там организовано горячее питание и все необходимое для погорельцев»,— сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава города Сергей Дегтярев.

По его словам, жильцам дома будут предоставлены площади из маневренного фонда, оказана материальная помощь и помощь в восстановлении документов.