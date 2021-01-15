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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Заболевший COVID-19 депутат Михаил Амосов госпитализирован

Депутату Законодательного собрания Петербурга Михаилу Амосову, у которого ранее была диагностирована новая коронавирусная инфекция COVID-19, потребовалась госпитализация. Он доставлен в Городскую инфекционную больницу им. Боткина. Об со ссылкой на официальных представителей парламентария сообщает «Фонтанка.ру».

Уточняется, что врачи зафиксировали у господина Амосова 15% поражение легких. По словам его помощников, депутату в настоящий момент проводят интенсивную кислородную терапию.

Напомним, “Ъ-СПб” писал, что положительный результат теста на коронавирус Михаил Амосов получил после проведенной вакцинации. Сам депутат предположил, что заразился незадолго до того, как сделал прививку.

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