Депутат ЗакСа Амосов заразился коронавирусом после прививки

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов сообщил о том, что у него выявлен коронавирус. Причем произошло это уже после того, как парламентарию ввели вакцину.

«Мне сегодня позвонили и сообщили неприятную новость. У меня и у моей жены выявлен COVID-19. Вероятно, я подхватил эту гадость непосредственно перед вакцинацией. Если я в первые дни думал, что происходящее со мной — осложнения от прививки, то теперь понятно, что дело было в другом»,— написал господин Амосов в соцсетях.

При этом член городского парламента заявил, что продолжит работать из дома. «Конечно, на мои планы это повлияет плохо, но буду делать все, чтобы это влияние компенсировать»,— отметил он.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что коронавирусную инфекцию в петербургском ЗакСе также перенес лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Еще одним заболевшим депутатом стала представительница «Единой России», актриса Анастасия Мельникова.